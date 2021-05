Tendances Première : Usufruits par les parents et la nue- propriété par les enfants sur Auvio

LES TRIBUS

Marc Van Beneden nous parle des achats usufruits par les parents et la nue- propriété par les enfants. Pour éviter des droits de successions, des milliers de parents ont fait cela depuis des générations. Mais les administrations fiscales (maintenant régionales) sont devenues de plus en difficiles au moment du décès d'un des parents. Ils contestent cet achat et obligent à déclarer l'immeuble en pleine propriété dans la succession.



LE DOSSIER

Journée internationale du thé le 21 mai.

Plongeons dans l'univers du thé, cette boisson ancestrale, pleine de traditions et célébrons ses bienfaits pour la santé ! Cette journée internationale est aussi l'occasion de se rappeler l'importance que joue le thé dans le développement socio-économique de notre société et les aspects durables qu'il défend quand il est cultivé dans le respect de sa chaîne de valeurs (réduction de l'extrême pauvreté, lutte contre la faim, autonomisation des femmes et utilisation durable des écosystèmes terrestres).Nous aurons le plaisir d'accueillir Nathalie Masset notre sommelière du thé, Barbara Dufrene, fondatrice du blog « La Nouvelle Presse du Thé » et ancienne secrétaire générale du Comité européen du thé, ainsi que Koen van Troos, responsable plaidoyer pour Fairtrade Belgium.



LES TENDANCEURS

Avec Eric Mazuy de www.askmewine.eu

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première