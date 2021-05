Tendances Première : Le gaming, une nouvelle source de création d'emplois et d'entreprises en Belgique ? sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Bruno Humbeeck psychopédagogue à l'UMons, nous parlerons des pedagogies institutionnelles et du fait de discuter à propos de la règle.



COUP DE POUCE : Le gaming, une nouvelle source de création d'emplois et d'entreprises en Belgique ?

La pandémie du COVID-19 et les confinements ont fait exploser les ventes et la pratique des jeux vidéos. Selon une étude menée par DFC Intelligence(1), l'entreprise américaine d'études de marché et de conseil dans l'industrie du divertissement numérique, 3.1 milliards de personnes dans le monde jouent régulièrement aux jeux vidéo, soit environ 40% de la population mondiale. Le phénomène touche désormais tous les publics.



Quels est le potentiel du gaming en matière de création d'emploi et d'entreprise, comment les recruteurs voient le gaming et quelle influence pour le recrutement ? quelle formation pour se lancer ? Quel est l'impact mental du gaming ? Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself, Jonathan Penninckx de Manpower Gaming Skills, Laurent Grumiaux de Fishing Cactus Games.



Avec Chrystelle Charlier d'imparfaite.be on se pose la question de savoir si ça valait coup d'être un viking.

