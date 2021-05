Tendances Première : La tentation du repli (Ed.du Mauconduit) sur Auvio

LES TRIBUS : Tiny Houses, Habitats légers : qu'est-ce qui est légalement permis ?

Yasmine Lamisse, notre chroniqueuse juridique s'intéresse aujourd'hui aux habitats légers tels que les Tiny Houses et fait le point sur les nouveautés juridiques concernant ces nouvelles façons de résider, plus proches de la nature !



LE DOSSIER

La tentation du repli (Ed.du Mauconduit)

« Je ne parle pas seulement de l'isolement, mais de ce qu'il révèle : le retrait en soi dans un espace psychique intérieur minimal, si petit qu'il ne permet plus d'accueillir un autre être humain. Si la solitude peut être un ressourcement, l'isolement, lui est meurtrier »

La crise sanitaire et les confinements successifs nous ont amené à diminuer drastiquement nos relations sociales et à voir potentiellement dans l'autre, uniquement un « porteur de virus ». Avec à la clef, la tentation du « repli sur soi ». Mais, ce phénomène sociétal est en réalité, en germe depuis longtemps : burn-out, phobies sociales, phobies scolaires, addictions aux jeux vidéos ... Sophie Braun, psychanalyste française nous aide à trouver des ressources en nous pour renouer avec le goût des autres...



LES TENDANCEURS : La persévérance pour atteindre ses objectifs

Et si Edmund Hillary et le sherpa Tenzing Norgay s'étaient arrêtés à mi-chemin vers l'ascension de l'Everest ? Et si Proust s'était arrêté après le 1er Tome de « A la recherche du temps perdu » ? Le monde serait-il le même ? Sans doute, mais pour eux, quelque chose se serait brisé. C'est la persévérance qui leur a permis d'aller au bout de leur rêve. Alors, sans s'entêter, comment faire pour continuer quand on a l'impression que c'est trop difficile ? Avec Magali Mertens, notre chroniqueuse de www.vieetcancer.be

