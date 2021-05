Tendances Première : Le monde invisible du vivant sur Auvio

LES TRIBUS : Préserver l'anonymat de vos données à caractère personnel

Avez-vous une réelle idée du risque que vous courrez d'être identifié parmi un ensemble de données anonymes ? Pour vous inscrire sur des sites ou pour l'installation d'applications, on vous demande bien souvent des informations tels que votre code postal, votre date de naissance, votre état civil....

Des chercheurs de l'UCLouvain et de l'Imperial College London se sont intéressés à toutes ces données à caractère personnel régulièrement collectées et partagées en principe de manière « anonymisées ». Et, ils ont montré dans une étude de 2019 qu'il est possible, à partir de vos données apparemment anonymes de vous réidentifier !

C'est pourquoi, ils viennent de créer un Observatoire pour préserver votre anonymat sur le web. On en parle avec Julien Hendrickx, professeur à l'Ecole Polytechnique de l'UCLouvain.



COUP DE POUCE

Michael Couvreur, co-fondateur de la start-up belge Himoon vient nous présenter son application de rencontre LGBT+.



LE DOSSIER

Le monde invisible du vivant (Ed.Odile Jacob)

C'est quoi un microbe, un virus, une cellule, une protéine, une enzyme ? Quelle est la différence entre un virus et une bactérie ? Pourquoi les virus aiment-ils le froid et les bactéries le chaud ? Existent-ils des virus géants ? Qu'est-ce qu'un protozoaire ? Qu'est-ce qu'un blob ? Tous les microbes donnent-il des maladies ? Comment agissent les vaccins ?

Pascale Cossart, professeur à l'Institut Pasteur à Paris, titulaire de nombreux prix internationaux, secrétaire perpétuel de l'Académie française des sciences nous propose un « voyage en microbie » à destination d'un très large public !





LES TENDANCEURS

Avec Aurélie Russanowska, de BBDO, on s'intéresse au monde de la publicité et du marketing. Aujourd'hui : Les célébrations dans la publicité.

