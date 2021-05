Tendances Première : Coup de pouce à des torréfacteurs belges et au vêtement circulaire ! sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Femmes d'Aujourd'hui, chaque mois, nous visitons les rayons du supermarché pour mieux choisir en se faisant du bien. Cette semaine, on redécouvre le rayon des sucres.

Avec Anne Deflandre, journaliste à Femmes d'Aujourd'hui et Chloé De Smet, diététicienne.



COUP DE POUCE 1 : www.montorrefacteur.be

Le télétravail obligatoire et la fermeture de l'horeca ont un impact considérable sur le monde du café en Belgique. Pour pallier cette perte sèche, des torréfacteurs belges se regroupent et ont lancé en avril une boutique en ligne commune. Ils entendent ainsi faire découvrir leurs cafés aux particuliers et se diversifier via un nouveau canal de vente. On en parle avec Pierre-Yves Orban, responsable du projet .

L'eshop des torréfacteurs belges - MonTorréfacteur.be (montorrefacteur.be)



COUP DE POUCE 2 : Shak et Kai, Le vêtement circulaire

Réinventer le vêtement de manière circulaire pour un impact minime, réaliser des pièces 100% recyclées, recyclables, locales et engagées pour la préservation des océans ... C'est ce que fait Shak et Kai depuis 2 ans. Après une campagne de crowdfunding réussie à 310 %, la marque prend son envol. On en parle avec le fondateur Morgann Dawance.

Shak & Kai - Vêtements 100% recyclés et durables | Fabriqués en Europe (shakandkai.com)

