Tendances Première : Pourquoi la science n'aime pas les femmes ? sur Auvio

Marie-Laure Mathot, journaliste au Ligueur des parents s'est intéressée cette semaine » aux poils ». Mais pas n'importe lesquels... Ceux des zones intimes ! Souvent vus comme indésirables ou sales à l'adolescence, on se dit qu'on doit les retirer mais est-on vraiment obligé ? Bien sûr que non. Être bien informé pour mieux aborder le sujet avec son ado, Le Ligueur vous en parle.



LE DOSSIER

" Pourquoi la science n'aime pas les femmes " (Editions BUCHET CHASTEL)

En France, les chiffres sont implacables : la moitié des titulaires d'un baccalauréat scientifique sont des femmes. Mais elles ne représentent que 28 % des chercheurs, un tiers des ingénieurs et encore moins dans certaines spécialités de type mathématique et informatique. Chez nous, en décembre dernier, une étude HEC Liège/UCLouvain a montré que le confinement a nui aux femmes scientifiques qui travaillent dans les universités belges. Etant moins élevées dans la hiérarchie, elles participent à moins de réunions virtuelles, et leurs projets et publications en pâtissent !

Pire : les femmes étaient jusqu'à peu totalement absentes des prix scientifiques internationaux et le grand public, lui, n'en connaît qu'une seule, Marie Curie. La science reste l'un des rares domaines qui résistent à la parité. Pourquoi, en dépit des efforts collectifs, les bachelières scientifiques continuent-elles à délaisser les métiers liés à la recherche et les postes d'ingénieur ? Pourquoi les scientifiques qui tentent de réfléchir aux effets néfastes sur leur discipline de la mixité à tout prix sont-ils réduits au silence ? Et s'il ne servait à rien de se battre pour faire plus de place aux femmes dans les carrières scientifiques ?

À rebours de la bien-pensance ambiante, Fabiola Flex dévoile des vérités que l'on ne veut pas voir.





LES TENDANCEURS

Avec Ann Vandenplas, notre artiste instagrameuse.

Alors que c'est la semaine contre le cyberharcèlement sur les médias de la RTBF, un fléau qui frappe tout particulièrement les jeunes, Ann Vandenplas nous parlera de la problématique du Harcèlement scolaire. Quelle forme prend t-il aujourd'hui? Et pendant le confinement?



Dans le cadre de la sortie prochaine de son EP, Ann Vandenplas souhaite s'engager au côté de l'asbl "Les mots de Tom"

« Les mots de Tom » a pour mission d'interpeller sur toute la problématique du harcèlement scolaire sous toutes ses formes et veut alerter les pouvoirs politiques pour qu'une sensibilisation soit mise en place tout au long du parcours scolaire afin d'éviter des drames autant que possible.

