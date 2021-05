Tendances Première : Arthrose, combat gagnant sur Auvio

LES TRIBUS

Arthrose, combat gagnant (ed. Odile Jacob)

L'arthrose, longtemps acceptée avec fatalisme, est reconnue aujourd'hui comme un réel problème de santé publique. Heureusement, elle n'est pas irréversible ! Quarante ans de recherche médicale ont prouvé l'efficacité et la diversité des traitements. Le docteur Odile Picard-Paix explique ici le phénomène et présente ces méthodes de soin, conventionnelles et alternatives, dont les oligo-éléments. Les conseils d'hygiène de vie qu'elle nous décrit constituent une façon simple et efficace de lutter contre l'arthrose.

Médecin généraliste, oligothérapeute et auteure, Odile Picard-Paix sera notre invitée



TENDANCEURS

Robert Colard, via sa chronique A VOTRE TOUR, nous a proposé des projets belges en lien avec la transition. A la veille des fêtes, il nous proposait un focus sur les carolos de l'Emporium, un magasin qui propose la location de jeux de société en période Covid. Avec Harmony Glinne, co-fondatrice. Aujourd'hui, il y a du neuf.

