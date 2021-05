Tendances Première : Nous ne sommes pas des bonobos (Editions Odile Jacob) sur Auvio

LES TRIBUS

Quelles études ? Quel métier ? Comment choisir aujourd'hui son métier de demain ? Beaucoup de jeunes ne savent pas trop comment orienter leur future carrière ? Et bien des parents sont démunis pour aider leur enfant dans ce choix ? Et si on s'inspirait de l'Ennéagramme (cette fameuse méthode de développement personnel) et des métiers du cinéma pour faire les bons choix d'orientation. C'est ce que propose Isabelle Arimont, criminologue, coach formatrice et professeur de danse qui a développé, avec son collègue Frédéric Nils, docteur en psychologie et sociologue, une nouvelle méthode d'orientation à destination des jeunes « Projeter les films de ma carrière ».

Je fais mon cinéma (jefaismoncinema.org)

Prochaine conférence le lundi 17 mai 2021 : Qu'est-ce que je vais faire de moi plus tard ? - 17 mai 2021 - Parents Thèses (parents-theses.be)





Véronique Musumeci, « micro-aventurière » comme elle se définit, est une vraie globe-trotteuse et a déjà eu la chance de visiter 115 pays. Il y a 4 ans, lors d'un séjour en Macédoine, elle découvre le stand-up-paddle et c'est une révélation ! Depuis, elle pratique ce sport aussi en Belgique. Et, elle a compilé ses bonnes idées de spots chez nous dans un guide « SupandSee Belgique, 26 spots coup de cœurs et conseils pratiques « pour partager sa passion de la « marche sur l'eau » !



Nous ne sommes pas des bonobos (Editions Odile Jacob)

Qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement des autres espèces animales ? Le langage !

Alain Bentolila, professeur de linguistique à l'Université de Paris analyse dans son ouvrage, cette singularité qui fait de nous des créateurs qui pensent, parlent, lisent, argumentent, résistent, s'élèvent, s'interrogent, ....., qui fait de nous des êtres humains !



Avec Luana Fontana, notre chroniqueuse TIC, focus sur l'application Clubhouse pour développer son réseau social !

