Tendances Première : L'humain au risque de l'intelligence artificielle sur Auvio

LES TRIBUS

Merci à un inconnu (Ed. Vuibert)

Le compte Instagram « Merci à un inconnu » lancé au début du premier confinement, rassemble les témoignages de gratitude d'inconnus envers d'autres inconnus. Depuis un an, Anne Cazaubon collecte ces petites histoires envoyées par les internautes, qui sont autant de pépites de bienveillance en l'honneur des désintéressés du geste, des souffleurs d'espoirs et des anges gardiens du quotidien.



DOSSIER

L'humain au risque de l'intelligence artificielle (Ed Presses du Châtelet )

Que cache au juste l'intelligence artificielle ? Pierre Rabhi, paysan, écrivain, penseur, l'un des pionniers de l'agriculture écologiste, nous rappelle qu'elle est avant tout fille de l'aptitude humaine. Les ordinateurs, en effet, n'ont ni intelligence propre ni états d'âme : ils sont surtout d'incroyables machines à calculer, à « avaler » des données. Présentée comme la solution idéale à de nombreux maux, l'intelligence artificielle a toutefois des limites, dont une essentielle: la pollution liée au numérique. Juliette Duquesne, journaliste spécialisée dans les thématiques économiques et environnementales, a interrogé plus de quatre-vingts personnes à travers le monde. Son enquête montre que l'intelligence artificielle, mise en œuvre dans de multiples secteurs de notre société, présente des risques bien plus insidieux que ceux décrits par la science-fiction. Est-il possible de construire un numérique moins envahissant, plus sobre, libre et convivial ? Des solutions existent, déjà expérimentées par la société civile. On en parle avec Juliette Duquesne, journaliste spécialisée dans les thématiques économiques et environnementales.



TENDANCEURS

Est-ce que sur les réseaux, dorénavant, tout est mal ? Avec Chrystelle Charlier (www.imparfaites.be)

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première