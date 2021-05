Tendances Première : Adolescence et santé (Ed. Academia) sur Auvio

LES TRIBUS

Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'UMons nous propose de classer et d'ordonner l'école.



Coup de pouce à des projets en devenir ou existants, local, solidaire, mais aussi des projets en transition, des entreprises en difficulté ou résilientes.

En mai 2020, s'est créée l'asbl R-Use Fabrik qui collecte et valorise les déchets textiles. Dans ce lieu : une mercerie éco-responsable, un couturier en insertion professionnelle, libre-service des machines à coudre et autres matériels, ... On découvre avec Sophie Remy.



Adolescence et santé (Ed. Academia)

Les adultes ont toujours été ambivalents par rapport aux adolescents. Ils les imaginent capables du meilleur comme du pire et tiennent sur eux de grands discours dont les arguments ne cessent de s'inverser... Fous ou génies ? Enfants de chœur ou délinquants en puissance ? De la psychanalyse à la médecine, en passant par la psychologie ou la politique, toutes les théories échouent à objectiver cette période charnière de la vie.

On en parle avec Nicolas Zdanowicz, psychiatre, chef de service à la clinique Mont Godinne et auteur.



Avec Aurélie Russanowska, de BBDO, on parle d'empathie et de tolérance.

