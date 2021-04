Tendances Première : Nouveautés fiscales 2021 sur Auvio

LES TRIBUS

Avec notre sexologue, Carole Martinez (www.sxemoi.be ) on parle du Kama Sutra.



LE DOSSIER

Nouveautés fiscales 2021

2021 est une année totalement bousculée à bien des égards. C'est également le cas en matière de fiscalité. De nombreuses nouveautés ont fait leur apparition et sont sans doute passées sous le radar de l'actualité. Frais de garderie, avantages fiscaux divers, aidants proches, Tax shelter pour les PME, assurance protection juridique, dons, exonérations fiscales diverses, chômage temporaire, ... Votre déclaration d'impôt pourrait vous réserver quelques surprises, bonnes et/ou mauvaises.

On essaye d'y voir clair avec Thierry Litannie, avocat associé - Managing Partner, Spécialiste agréé en droit fiscal.



LES TENDANCEURS

Notre créatrice culinaire Aline Gérard, (www.latabledaline.be ) nous propose de mettre « Du vert dans l'assiette » pour fêter le printemps !!

Asperges, petits pois, poireaux, jeunes oignons, bettes, épinards, haricot vert...

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première