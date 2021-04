Tendances Première : Les primés des HERA Awards 2021 sur Auvio

LES TRIBUS

Le Vif invite chaque citoyen à s'inscrire à une grande opération en faveur de la biodiversité : "En mai, tonte à l'arrêt". Parce que les jardins ont, eux aussi, un rôle à jouer pour redonner de la place à la nature, plus menacée que jamais. Avec le journaliste Christophe Leroy.

En mai, tonte à l'arrêt | (enmaitontealarret.be)



DOSSIER

Les primés des HERA Awards 2021

Depuis le 21 et jusqu'au 29 avril, la Fondation pour les Générations Futures nous donne rendez-vous sur son site web www.fgf.be/hera pour la 9e édition des HERA Awards for Future Générations ! Six webinaires thématiques inédits et une cérémonie de célébration (ce jeudi 29 avril à 20h), pour découvrir comment les jeunes diplômé·e·s primé·e·s aux HERA Awards 2021 se distinguent par leur approche transversale (à 360°), faisant écho au développement durable et à une valeur ajoutée sociétale dans leurs thèses et mémoires de master afin d'inspirer progressivement l'ensemble de la communauté académique. Explications en studio avec Benoit Derenne, Fondateur et directeur de la Fondation pour les Générations Futures et trois jeunes primé·e·s. Avec Benoit Derenne, Fondateur et directeur de la Fondation pour les générations futures mais aussi Mathilde Hombrouck (Comment réinventer les livraisons de colis sur le « dernier kilomètre » en limitant l'impact environnemental et n sensibilisant le consommateur ? Etude de cas : la Région de Bruxelles-Capitale), Fanny Brunin (La « nature », outil thérapeutique de réduction du stress : enquête d'opinion auprès d'assistants en médecine générale) et Jean Frippiat (Autoconsommation collective, le partage de l'énergie au sein d'une communauté).



TENDANCEURS

Eric Mazuy de www.askmewine.eu nous en dit plus sur le droit de bouchon, peu pratiqué chez nous.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première