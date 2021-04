Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Si notre pays est pionnier et permet aux familles homoparentales de s'épanouir comme toutes les autres, nous pourrions progresser sur des aspects encore très « hétéronormés ». C'est le dossier du Ligueur et on en parle avec la journaliste Marie Laure Mathot.



DOSSIER

J'ai décidé de ne pas être mère (Ed. L'iconoclaste)

Elle a 35 ans. Elle n'aura pas d'enfants. C'est décidé. Un choix qui suscite l'incompréhension. « C'est un choix personnel ? », « Tu ne vas pas regretter ? », « Tu n'as pas peur de finir seule? »..., sont des questions récurrentes, quels que soient l'âge et le milieu.

En occident, la maternité semble évidente, automatique. Toute femme est une mère en puissance. Le modèle dominant est celui de la femme qui travaille et a des enfants. On n'imagine pas, ou peu, qu'une femme ne souhaite pas avoir d'enfants. Ou alors c'est qu'elle n'a pas pu. Chloé Chaudet, sans posture idéologique, raconte son cheminement intime mais aussi la dureté des normes sociales et des réactions auxquelles elle doit faire face. Puis comment elle a trouvé en elle et dans ses lectures des armes de résistance.

Un livre-phare pour accompagner un mouvement qui explose chez les femmes d'aujourd'hui.



TENDANCEURS REDIFFUSION

"Quand Elisa rencontre Mister T., c'est le coup de foudre. Il est parfait : beau, intelligent... Elisa est parfaite : belle, intelligente, forte et... en fauteuil roulant. Tous deux étudiants en droit, ils deviennent vite très proches. Mais tandis qu'Elisa se meurt d'amour, Mister T., lui, voit en Elisa une merveilleuse amie, certainement pas une amante. Pourtant, elle en est sûre, ils sont faits l'un pour l'autre. Alors qu'Elisa cherche un moyen de déclarer sa flamme à T. sans risquer de perdre son amitié, elle prend peu à peu conscience de ce qui, en réalité, les sépare : et si les préjugés sur le handicap y étaient pour beaucoup ?"

Avec notre artiste instagrameuse, Ann Vandenplas.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première