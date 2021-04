Tendances Première : Les vacances de Momo Sapiens sur Auvio

LES TRIBUS

Lire des documentaires : les bons conseils lecture jeunesse de Déborah Danblon.

- Emma Strack illustré par Maria Frade- Harcèlement Inventaire pour ne plus se taire - Éditions de la Martinière

- Lucia Zamolo traduit de l'allemand par Catherine Lemieux - C'est beau le rouge - Éditions de la Martinière

- Matthieu Ricard & Jason Gruhl illustré par Becca Hall - Nos amis les animaux - Éditions Allary



DOSSIER

Les vacances de Momo Sapiens (Ed. Odile Jacob)

Rationnel, le cerveau d'Homo sapiens?? Il ne manque pas de le faire savoir, quand il analyse à froid ses décisions. Mais sur le coup, quand il doit faire un choix, c'est une autre histoire?: le cerveau qui décide ne paraît pas si sage?! Il se laisse conditionner par l'habitude, envahir par les impulsions, diriger par les autres... Bref, il semble moins rationnel dans ses décisions pratiques que dans ses réflexions théoriques. À moins que ce ne soit le contraire??

Le cerveau reste un grand incompris. Peut-être, après tout, fait-il les bons choix sans qu'on s'en rende compte. Peut-être faut-il admettre ce paradoxe étonnant?: le cerveau a ses raisons que la raison ne connaît pas?! C'est le paradoxe exploré dans ce livre, à la lumière des sciences actuelles de la décision, où se rencontrent l'économie, la psychologie et les neurosciences. Mathias Pessiglione est directeur de recherches à l'Inserm. Biologiste et psychologue, spécialiste des mécanismes cérébraux qui motivent le comportement dans les situations normales et pathologiques, il dirige actuellement une équipe de recherches en neurosciences cognitives à l'Institut du cerveau à Paris.



TENDANCEURS

D'origine taïwanaise, le Bubble Tea, cette boisson à base de thé accompagnée de perles de Tapioca se décline à tous les goûts. On en parle avec Nathalie Masset, sommelière du thé (www.teaside.be)

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première