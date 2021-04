Tendances Première : La fabrique des pandémies sur Auvio

LES TRIBUS

Pierre Schepens psychiatre, directeur de la clinique de la forêt de Soignes nous invite à la prudence avec les études cliniques et les statistiques, avec le canular du monoxyde de dihydrogène en exemple.



Coup de pouce à des projets en devenir ou existants, local, solidaire, mais aussi des projets en transition, des entreprises en difficulté ou résilientes.

Clubhouse, la nouvelle appli qui décolle en Belgique pour se faire du réseau et trouver un job. Avec Jean Olivier Colinet de de ReloadYourself.



La fabrique des pandémies (ed. de la Découverte)

Préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire.

« Voir un lien entre la pollution de l'air, la biodiversité et la covid-19 relève du surréalisme, pas de la science ! », affirmait Luc Ferry en mars 2020, accusant les écologistes de « récupération politique ». Voilà un philosophe bien mal informé. Car, depuis les années 2000, des centaines de scientifiques tirent la sonnette d'alarme : les activités humaines, en précipitant l'effondrement de la biodiversité, ont créé les conditions d'une « épidémie de pandémies ». C'est ce que montre cet essai, mobilisant de nombreux travaux et des entretiens inédits avec plus de soixante chercheurs du monde entier. En apportant enfin une vision d'ensemble, accessible à tous, Marie-Monique Robin contribue à dissiper le grand aveuglement collectif qui empêchait d'agir. Le constat est sans appel : la destruction des écosystèmes par la déforestation, l'urbanisation, l'agriculture industrielle et la globalisation économique menace directement la santé planétaire. Cette destruction est à l'origine des « zoonoses », transmises par des animaux aux humains : d'Ébola à la covid-19, elles font partie des « nouvelles maladies émergentes » qui se multiplient, par des mécanismes clairement expliqués dans ce livre. Marie-Monique Robin, journaliste et réalisatrice, est notre invitée.



Avec Luana Fontana, notre chroniqueuse TIC, on parlera du commerce des NFT (non-fungible token)

