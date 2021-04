Tendances Première : Tu veux vraiment t'installer à la campagne ? sur Auvio

LES TRIBUS

La concertation à l'école

Le psychopédagogue Bruno Humbeeck nous parle de la mise en place et du fonctionnement de la concertation en milieu scolaire. Comment la mettre en place ?

Quelles sont ses fonctions ? Méthodologie et utilisation de cet outil scolaire porté sur

le dialogue.



DOSSIER

"Tu veux vraiment t'installer à la campagne", Aurélie Delahaye.

Cette Française a fait le pari il y a quelques années de tout quitter de sa vie parisienne

pour embrasser une vie à la campagne. Quelles sont les idées reçues sur cette aventure

au vert ? Quelles sont les motivations de celles et ceux qui souhaitent fuir la ville pour la

campagne ? Comment réussir son nouveau projet ? Et puis, quels sont les freins à

la volonté de changer de vie ? Un livre qui déconstruit avec humour les stéréotypes

de cette vie en pleine nature.

Avec l'auteure Aurélie Delahaye,

Martine Hennuy, Psychologue clinicienne, psychothérapeute, sophrologue, intervenante en gestion du stress et prévention du Burn out.



TENDANCEURS

Notre chroniqueur Kamal Messaoudi décortique quelques anecdotes du cinéma de pop culture.

Le dernier épisode de la prélogie Star Wars a été tournée à 99% sur fond vert. Dans Highlander, les réalisateurs ont utilisé des bandes de magnésium sur les épées pour que des étincelles jaillissent des lames quand elles s'entrechoquent. Ou encore, selon une clause du contrat de Pierce Brosnan pour la saga James Bond. L'acteur avait interdiction de porter un smoking complet dans n'importe quel film entre 1995 et 2002.

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT Émission Tendances Première