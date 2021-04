Tendances Première : Les évolutions en matière de droit des femmes sur Auvio

LES TRIBUS

Les évolutions en matière de droit des femmes

Notre chroniqueuse juridique Yasmine Lamisse nous parle des dernières évolutions en ce qui concerne les droits des femmes et de la famille en Belgique, à l'occasion du 50ème anniversaire du Manifeste des 343 en France le 5 avril 1971 concernant l'IVG.



DOSSIER

Faut qu'ça bouge ! Le salon Horizons offre des perspectives aux jeunes.

Les jeunes sont bousculés dans leurs habitudes, restreints dans leurs contacts et leurs déplacements, entravés dans leurs études ou leurs activités professionnelles. Ils sont guettés par la fatigue et l'épuisement à force d'isolement et d'incertitude, ... et pourtant, ils se sont révélés prêts à se rendre utiles, prompts à s'engager, enclins à relever les défis, bref déterminés à prendre leurs responsabilités et à construire aujourd'hui une société à leur image. Le Bureau International Jeunesse (BJI) propose les 20, 21 et 22 avril prochains le salon Horizons (online). Avec des rencontres, du volontariat, des stages... autant d'opportunités pour réaliser des projets en Belgique et à l'international. Citoyens aujourd'hui, les jeunes sont nombreux à se bouger et à vouloir s'impliquer. Ils trouveront au salon Horizons de quoi s'inspirer et s'engager. On en parle avec Jean-François Guillaume, Dr. en sociologie et Pr. à l'Université de Liège, Laurence Hermand, directrice du Bureau International Jeunesse (BIJ) et Nora BOULOUFA, une jeune du projet « Brigade mobile d'Evere ».

Inscriptions : http://salon-horizons.eventbrite.be/



TENDANCEURS REDIFFUSION

Magali Mertens (www.magalimertens.com) nous présente « C'est mon nouveau MOI : 100 témoignages de malades, aidants et soignants face à l'épreuve du cancer » : un livre et une association C My New Me qui lancent une campagne dont les bénéfices seront versés à diverses associations.

https://www.helloasso.com/associations/c-my-new-me/collectes/donner-la-parole-aux-malades-du-cancer

