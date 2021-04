Tendances Première : La fermentation en cuisine, une tendance de plus en plus répandue. sur Auvio

LES TRIBUS

« T'inquiète, je gère ».

Quel parent n'a pas entendu son enfant lui asséner cette phrase lorsqu'il s'agit de lui parler de sa scolarité ? Quel parent n'a-t-il pas alors oscillé entre une volonté d'ingérence pour s'assurer que le travail est bien fait et une volonté de lâcher-prise pour responsabiliser son enfant ? Quel cadre donner à nos ados pour qu'ils gagnent en autonomie et en efficacité ? Les astuces de Sandrine Corbiau de www.parents-thèses.be



DOSSIER

La fermentation en cuisine, une tendance de plus en plus répandue.

C'est simple, responsable et bon pour la santé ! « Une consommation régulière fait l'effet d'une bombe d'énergie", appuie le chef doublement étoilé de "L'Air du temps", Sang-Hoon Degeimbre qui sera notre invité en direct et en studio, ainsi que Dorothée Goffin co-fondatrice de Smart Gastronomy Lab, et Directrice GxABT-Université de Liège qui propose une formation en ligne sur la fermentation en cuisine.

www.smartgastronomy.be/agenda/formation-en-ligne-la-fermentation-en-cuisine/

L'air du temps L'air du temps



TENDANCEURS REDIFFUSION

On voyage avec François Mazure et ses cartes postales. Au cœur de Bruxelles avec une maison Horta dans le quartier du Sablon.

https://www.foundation-frison-horta.be/

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT Émission Tendances Première