Tendances Première : Faire des affaires au niveau international dans le respect des droits humains et de l'environnement sur Auvio

LES TRIBUS

Offrir l'inspiration, les prises de conscience et les conseils pratiques pour nous sentir inspiré.e.s par notre activité, notre métier, notre travail, notre œuvre... C'est l'intention du 1er sommet virtuel d'inspiration professionnelle (gratuit !) organisé du 22 au 28 avril 2021. Avec Camille Rimbault, fondatrice de L'asbl Inspired By.

Sommet de l'Inspiration Professionnelle (systeme.io)



DOSSIER

Faire des affaires au niveau international dans le respect des droits humains et de l'environnement.

Le 29 avril 2020, l'Union européenne annonçait une première proposition législative en 2021 sur le devoir de vigilance obligatoire des entreprises en matière de droits humains et d'environnement. Début avril 2021, 60 entreprises et fédérations belges ont adressé une lettre au gouvernement pour lui demander d'élaborer un cadre juridique national obligeant les entreprises à prendre leurs responsabilités en matière de respect des droits humains et de l'environnement dans leurs filières d'approvisionnement. Ce qui donnerait également aux entreprises l'impulsion nécessaire pour s'adapter en prévision de la mise en œuvre d'un règlement de l'UE et prendre ainsi une longueur d'avance sur un marché où les décideurs politiques, les consommateurs et les investisseurs durcissent leurs attentes en matière de responsabilité sociétale des entreprises. On en parle avec Zoé Dubois responsable du plaidoyer à achACT, Samuel Poos, pour Enabel, l'agence belge de développement et Bruno van Steenberghe, directeur de Kalani S.A.



TENDANCEURS Rediffusion

« Le Japon à ma façon » sur fond de Midnight diner avec notre créatrice culinaire, Aline Gérard. https://latabledaline.be/

Livre évoqué : La cantine de minuit aux Editions Lézard Noir

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première