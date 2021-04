Tendances Première : Voyager en train, retour vers le futur sur Auvio

Voyager en train, retour vers le futur



Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute, propose une réflexion sur la pratique du vélocipède ou de la bicyclette.



Voyager en train, retour vers le futur

« Vous allez vous coucher. Vous vous levez le lendemain matin, vous ouvrez les rideaux et vous êtes dans d'autres mondes.¿ (The Guardian). Qui aujourd'hui ne rêve pas de revoyager ? La pandémie a freiné les voyages à l'étranger et bouleversé le trafic aérien. Cette pause a enclenché une réflexion sur le coût environnemental des allers-retours en avion et a fait émerger une tendance « renée de ses cendres » : le train de nuit. L'annonce d'un service de nuit en 2022 qui reliera Bruxelles et Prague en passant par Amsterdam, Berlin et Dresde, illustre le retour en grâce de ce moyen de transport en Europe. Mais est-ce si simple ? On en parle avec Alexandre Gomme, porte-parole de Back on Track Belgium, Fabian Pirard, un des créateurs de railtrip.travel et wallonie.travel et Anne Robertz, managing director de GreenTripper.



