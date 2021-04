Tendances Première : Internet : comment éviter les arnaques et le harcèlement sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Yves-Marie Vilain, journaliste au Ligueur, nous parlons fracture numérique : qui sont ces oublié·e·s du numérique ? Qui ne sont pas forcément ceux et celles auxquel·lle·s on pense ? Comment en sortir ? Grâce à des tas d'initiatives et de solutions, sous le signe de la solidarité. https://www.laligue.be/leligueur/le-ligueur



Internet : comment éviter les arnaques et le harcèlement

Pourquoi des offres personnalisées s'affichent-elles sur votre profil?? Comment a-t-on découvert votre numéro de téléphone ? Votre adresse mail est piratée, mais comment ont-ils trouvé le mot de passe ? Vous recevez un mail d'un ami qui demande de l'aide ?...

Et si vous deveniez une mule sans le savoir ? Dans son livre « Internet : évitez les arnaques et le harcèlement » (Ed. Racine), Olivier Bogaert dresse l'inventaire de ces arnaques dont nous sommes la cible potentielle et nous aide à nous en protéger et à sécuriser notre environnement numérique. Que ce soit sur ordinateur, smartphone ou tablette. Olivier Bogaert, Commissaire de police spécialisé dans la cybercriminalité, est l'invité de Cédric Wautier, ainsi que Charline Gorez, porte-parole Febelfin.

Phishing en 2020 : les chiffres | Febelfin



Que faire des cons...pour ne pas en rester un soi-même ? (Maxime Rovere)

"...Nous les croisons tous les jours dans les transports, on les fréquente parfois au boulot ou pire dans notre famille. Ce sont aussi des êtres qui ont partagé nos vies un temps...amis, amours et qui révèlent un jour un visage abominable. Ces cons qui sont souvent eux-mêmes fils et filles de cons. Ceux-là même qui étouffent votre bienveillance par les menaces, votre douceur par de la violence. Le travail de prévention dans leur éducation n'a visiblement pas été bien fait...il faudra hélas faire avec eux, composer avec eux ? Mais comment alors ?

Rovere pose alors les bases de sa réflexion, il nous dit : « On est toujours le con de quelqu'un; les formes de la connerie sont en nombre infini et le principal con se trouve en nous-même. Après avoir dit ça, on pourra commencer à travailler sur les cons..."

Ann Vandenplas nous chronique le livre du philosophe Maxime Rovere (Flammarion)

