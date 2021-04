Tendances Première : Déceler le mensonge et comprendre son rôle dans la société sur Auvio

LES TRIBUS

Quelques bons conseils lectures pour ados avec Deborah Danblon :

- Love Maia traduit de l'anglais par Anne Cohen-Beucher- DJ Ice - Éditions Alice

- Journal d'un cancer tabou de Sophie Séronie-Vivien - Éditions Alice

- Histoires trop stylées de Florence Jenner-Metz - Éditions Alice



DOSSIER

Déceler le mensonge et comprendre son rôle dans la société

Pourquoi certaines personnes préfèrent-elles croire et répéter un mensonge ? Pourquoi déploient-elles tant d'efforts pour faire comme si c'était vrai ?

Déceler un mensonge, comprendre son rôle dans la société n'est pas un exercice facile. Le mensonge peut rassurer tout autant que la vérité peut déranger. Comprendre les mécanismes psychologiques qui organisent l'emprise du mensonge sur un groupe social, telle est l'ambition du médecin psychiatre Patrick Clervoy, dans « Vérité ou mensonge » (Editions Odile Jacob). Patrick Clervoy est l'invité de Cédric Wautier.



TENDANCEURS

Mélanie Guisset, instagrameuse avec #melangedebonsplans, vient nous parler de son expérience de journée au vert au Domaine w. Le but de son compte insta : nous faire découvrir des bons plans "responsables". Lieux, écotips, créateurs, ...

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première