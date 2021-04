Tendances Première : Orienter l'offre touristique belge vers le durable sur Auvio

LES TRIBUS

CIVIX est une ASBL belge fondée en 2018. Elle rassemble 58 étudiants bénévoles issus de diverses universités belges, dont la mission est de renouer les jeunes à la politique, de manière neutre, via de l'information et de la sensibilisation. Avec Louise Schréder et Thomas Pirotte membres de la Team Academy de Civix.

COUP DE POUCE

Coup de pouce à des projets en devenir ou existants, locaux, solidaires, mais aussi à des projets en transition, des entreprises en difficulté ou résilientes.

Aujourd'hui l'ASBL NRV, qui organise depuis 2018 des activités ludiques, festives, sociales, éducatives et sportives. Mais à cause du COVID, la location de salles et les rassemblements en intérieur sont devenus impossibles. L'équipe a donc dû réfléchir à une alternative. Comment s'adresser à beaucoup de monde, de manière espacée, tout en pouvant travailler sous forme de bulles ? Et c'est comme cela qu'est née l'idée d'un Escape Game en extérieur. Avec Nathalie Mayor Présidente de l'asbl et Vincent Riga Vice-président de l'asbl.

DOSSIER

Orienter l'offre touristique belge vers le durable.

La crise sanitaire que traverse le secteur touristique en Belgique amène à repenser l'offre touristique. Beaucoup réfléchissent de plus en plus à proposer un tourisme inscrit dans la protection de l'environnement, un tourisme à impact positif en respectant certains critères comme la réduction de la consommation d'eau et d'énergie, l'utilisation d'énergies renouvelables et d'eau de pluie, la prévention et le tri des déchets, l'alimentation et la mobilité durables, l'entretien écologique et la préservation de la biodiversité... On en parle avec Pierre Coenegrachts, Directeur général adjoint de Wallonie Belgique Tourisme et Patrick Bontinck CEO de Visit.Brussels.



TENDANCEURS Rediffusion

Luana Fontana, notre chroniqueuse nouvelles technologies, nous parle de fashion tech et d'un scanner 3D belge qui permet de mesurer les mensurations d'une personne afin de connaître précisément sa taille de vêtement ! Avec aussi David Francotte, le fondateur de la Start Up Treedy's.

