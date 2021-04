Tendances Première : L'homme-Chevreuil sur Auvio

LES TRIBUS

Partir un jour - Manu Boisteau - Casterman

Partir un jour, sans retour... Telle est la décision de notre héros à lunettes, qui en a assez de son travail sans joie. Car ce qu'il désire au fond, lui, c'est écrire, mais pas n'importe quoi :

« une Bible incandescente, un brûlot sans concession appelé à redéfinir les contours, non seulement de la littérature, mais de la pensée même ! »



LE DOSSIER

L'homme-Chevreuil (Ed. Les Arènes)

Amoureux de la nature, Geoffroy Delorme n'a pas vingt ans quand il aperçoit, dans la forêt de Louviers en Normandie, un chevreuil curieux et joueur. Le jeune homme et l'animal s'apprivoisent. Geoffroy lui donne un nom, Daguet, et le chevreuil lui ouvre les portes de la forêt et du monde fascinant de ses semblables. Geoffroy s'installe parmi eux et son expérience immersive va durer sept ans. Vivre seul en forêt sans tente, ni abri, ni même un sac de couchage ou une couverture, c'est surtout apprendre à survivre. Geoffroy Delorme suit l'exemple des chevreuils. Il adopte leurs comportements, apprend à se nourrir, à dormir et à se protéger comme eux. Il acquiert une connaissance unique de ces animaux et de leur mode de vie, il les observe, les photographie et communique avec eux. Il apprend à partager leurs joies, leurs peines et leurs peurs. Aujourd'hui, il raconte.



LES TENDANCEURS Rediff

En Novembre, à l'occasion de la Journée de l'industrialisation de l'Afrique, sous l'égide des Nations Unies, Nathalie Masset, notre sommelière du thé de nous a parlé du thé en Afrique, gros continent producteur. https://www.teaside.be/

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première