Tendances Première : La rencontre de Charles Pépin sur Auvio

Procrastination : définition, causes et comment la vaincre ?

"Ça, je le ferai demain". Vous avez l'impression de répéter cette phrase beaucoup trop souvent ? La procrastination est une tendance à remettre tout au lendemain. Mais c'est aussi très souvent contre-productif. Le télétravail qui nous est imposé, a amplifié ce phénomène sous l'influence de toutes ces distractions quotidiennes qui nous tendent les bras, mais aussi en raison du chamboulement émotionnel que nous traversons tous. Pas de panique, nous sommes tous atteints de procrastination plus ou moins aiguë. Présenté par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



La rencontre (Ed. Allary)

Pourquoi certaines rencontres nous donnent-elles l'impression de renaître?? Comment se rendre disponibles à celles qui vont intensifier nos vies, nous révéler à nous-mêmes??

La rencontre - amoureuse, amicale, professionnelle - n'est pas un «?plus?» dans nos vies. Au cœur de notre existence, dont l'étymologie latine ex-sistere signifie «?sortir de soi?», il y a ce mouvement vers l'extérieur, ce besoin d'aller vers les autres. Cette aventure de la rencontre n'est pas sans risque, mais elle a le goût de la «?vraie vie?».

De Platon à Christian Bobin en passant par Belle du Seigneur d'Albert Cohen ou Sur la route de Madison de Clint Eastwood, Charles Pépin convoque philosophes, romanciers et cinéastes pour nous révéler la puissance, la grâce de la rencontre. En analysant quelques amours ou amitiés fertiles - Picasso et Éluard, David Bowie et Lou Reed, Voltaire et Émilie du Châtelet... -, il montre que toute vraie rencontre est en même temps une découverte de soi et une redécouverte du monde.



Comment éviter de parler du Covid à la Noël ? Chrystelle Charlier, créatrice de www.imparfaites.be nous faisait quelques propositions originales avant les fêtes de fin d'année.

