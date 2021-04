Tendances Première : La diagonale de la Joie sur Auvio

LES TRIBUS

Quand le couple n'est plus tout à fait sur la même longueur d'ondes : « je ne me reconnais plus, avant on étaient plus amoureux, plus taquins, plus charnels».

Avec Carole Martinez, sexologue (www.sxemoi.be)



DOSSIER

la diagonale de la Joie (ed. Albin Michel)

« Les esprits t'enseigneront », lui avait dit la chamane Enkhetuya au temps de son initiation en Mongolie au début des années 2000. Au cours des deux décennies qui ont suivi l'expérience chamanique s'est muée hors de l'écosystème traditionnel tsaatan en un extraordinaire voyage au cœur de la transe et de son expérimentation scientifique.

Se prêtant à toutes les investigations de l'imagerie cérébrale, impliquant tous les domaines de la recherche en neurosciences mais aussi appliquant la transe à la création artistique et poursuivant ses contacts avec les sociétés traditionnelles qui perpétuent une vision holiste du monde, Corine Sombrun n'a de cesse d'élargir le champ perceptif de la connaissance.

Elle sera notre invitée.



TENDANCEURS

Aline Gérard, la créatrice culinaire de www.latabledaline.be

