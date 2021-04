Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Le Réseau Brabançon pour le Droit au Logement (RBDL) et ses partenaires sortent un tutoriel vidéo pour aider les citoyen¿ne¿s à s'approprier leur habitat léger et à développer leur capacité à agir. Intitulée "Habitat léger : Fais ton permis toi-même !", cette vidéo didactique de 45 minutes est mise en ligne et visible gratuitement. On en parle avec Denis Delpire et Vincent Wattiez.

https://www.facebook.com/rbdl.be



DOSSIER

Corporate ReGeneration

Corporate ReGeneration a pour ambition de mobiliser l'ingéniosité des jeunes générations et des entreprises pour créer les solutions d'un avenir durable et régénératif. De manière plus vaste, le projet répond à l'urgence de muter vers un modèle de société plus en phase avec le respect du vivant. Une aventure joyeuse qui pourrait bien transformer la manière d'entreprendre !

Vincent Truyens et Olivier Bouche, initiateurs du projet, sont nos invités, ainsi que Louis Martin qui travaille sur le projet du congrès international Money&Business partnership de Peter Koenig et Coraline Dupelou qui travaille sur le projet du green digital pour Altavia Act.



TENDANCEURS

Avec Nathalie Masset, notre sommelière du thé nous propose une boisson d'avril.

https://www.teaside.be/

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première