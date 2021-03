Tendances Première : Retrouver un second souffle sur Auvio

LES TRIBUS

Focus sur « Demain est un autre jour et tant de choses m'attendent », des émissions consacrées à la parole des jeunes. Diffusions les mercredis 31 mars, et 7 avril, à 22h, sur la Première dans Par Ouï-Dire (RTBF radio). Et, en podcasts ensuite sur le site de l'émission.

https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_par-oui-dire?programId=272



Second souffle - Comment retrouver son enfant intérieur et l'harmonie avec soi-même ? (Ed. Michel Lafon)

Entendez-vous votre enfant intérieur ? Oui, cette petite voix de celle ou celui que vous étiez, il n'y a pas si longtemps. Cette petite voix que vous vous évertuez à museler est en réalité votre meilleur allié pour retrouver l'harmonie avec vous-même. À travers une galerie de portraits, Vanessa Carrara-Douillet vous offre toutes les clefs pour renouer avec votre moi profond et accéder à la liberté d'être soi. Vivre au présent en accord avec le passé, pour construire le meilleur des avenirs. Comment ? En s'appuyant sur ses propres ressources insoupçonnées révélées par l'hypnothérapie, le dialogue et des exercices spécifiques. Chaque séance, aussi singulière soit-elle, délivre un message universel pour renouer avec le bonheur. Une voix à suivre pour être de nouveau en phase avec soi-même.

Vanessa Carrara-Douillet, auteure et hypnothérapeute est notre invitée.





Eric Mazuy, www.askmewine.eu, nous propose le livre de Denis Pommier "les larmes de ma vigne" (Ed. Cherche Midi)

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première