Tendances Première : Télétravail : Le teambuilding réinventé ? sur Auvio

LES TRIBUS

Le manuel qui dézingue (Ed. Eyrolles) avec Nathalie Anton

Offrir des poupées à sa fille et des camions à son garçon, demander à la première de ne pas parler trop fort et au second de ne pas pleurer, encourager la sensibilité artistique de l'une et les compétences scientifiques de l'autre, valoriser l'élégance chez les femmes et la performance chez les hommes... de nombreuses attitudes véhiculent ces stéréotypes tellement ancrés dans notre culture qu'ils échappent encore trop souvent à notre vigilance.

Comment faire, lorsque l'on est parent, pour protéger ses enfants des clichés sexistes ?



LE DOSSIER

Télétravail : Le teambuilding réinventé ?

Depuis quelques années très usité dans les entreprises, le teambuilding est un moyen efficace de renforcer la cohésion d'un groupe, mais pas seulement. À partir de défis collectifs, les collaborateurs membres d'un même groupe (équipe, service, établissement, firme...) apprennent à mieux se connaître, se faire confiance et se coordonner dans une situation donnée hors du contexte de l'entreprise. Ils donnent de leur personne et se mettent au service du collectif. Un comportement que les dirigeants d'entreprise espèrent voir au quotidien dans leur entreprise. Or, avec le télétravail et les mesures sanitaires, il parait difficile d'organiser des teambuildings avec ces objectifs. Pourtant, de plus en plus d'entreprises dans notre pays organisent des teambuildings en ligne pour leur personnel.

Comment réinventer le teambuilding ? Comment renforcer la cohésion lorsque l'on n'est pas en présentiel ? On en parle avec Ludmilla Petit, coach, facilitatrice et accompagnatrice de PME, spécialisée dans la gouvernance et la gestion collaborative, elle a co-fondé Organisation Opale www.go-opale.com et est membre de Cap Network www.cap-network.com, Antoine Gheysens, de People First et Elodie Bouscarat co-fondatrice de Cookwork.



LES TENDANCEURS

Avec Kamal Messaoudi : Les Teenages Movies Américains des 80s : tout un symbole ?

