Tendances Première : sur Auvio

Devenir gardien de la nature (Ed. Tana)



LES TRIBUS

Je vends mon appart, ma maison, que dois- je préparer ? Avec Marc Van Benden, notaire émérite.



DOSSIER

Devenir gardien de la nature (Ed. Tana)

Il y a en France un vide juridique en matière de défense de l'environnement. Pillage des ressources, pollution, déforestation, atteinte à la biodiversité... les recours sont trop faibles pour dissuader les projets industriels privilégiant l'intérêt économique à celui de la nature. Proposée par la Convention citoyenne pour le climat, la reconnaissance du crime d'écocide dans le droit pénal français pour criminaliser la destruction de l'environnement a été rejetée. La défense de la nature passe aujourd'hui par des voies non-conventionnelles et en dehors du droit. Sous forme de parcours initiatique, ce livre raconte la mobilisation de celles et ceux qui, lassés des pancartes, des écogestes et des pétitions, souhaitent s'investir du rôle de gardien pour défendre les droits de la Nature. Juriste en droit de l'environnement et des peuples autochtones, porte-parole dans l'Hexagone du collectif « Or de question » opposé au projet « Montagne d'or » et à l'industrie minière en Guyane, Marine Calmet milite pour la reconnaissance des droits de la Nature. Elle est notre invitée.



TENDANCEURS

Robert Colard, via sa chronique A VOTRE TOUR, nous propose des projets belges en lien avec la transition. Aujourd'hui, Coucou ! un concept de location de robes et d'accessoires pour occasions uniques. Avec la cofondatrice, Marie Berlier.

https://www.coucoushop.be/

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première