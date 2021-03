Tendances Première : ADN Fossile, une machine à remonter le temps sur Auvio

LES TRIBUS

Pourquoi l'école de Poudlard est-elle idéale aux yeux des lecteurs d'Harry Potter ?

Réponses avec Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'UMons.



COUP DE POUCE

Coup de pouce à des projets en devenir ou existants, local, solidaire, mais aussi des projets en transition, des entreprises en difficulté ou résilientes.

Avec Jean Olivier Collinet de Relaod Yourself.



DOSSIER

ADN Fossile, une machine à remonter le temps.

Sur la base d'un minuscule fragment d'os, et grâce à des méthodes génétiques de pointe, la découverte de l'homme de Denisova bouleverse le lignage humain en lui ajoutant une espèce qui ne survit que par les traces laissées dans notre ADN. La paléontologie et l'archéologie sont devenues moléculaires. Plus fort que Jurassic Park, où le passé revit dans la fiction, avec le séquençage de l'ADN, la paléogénétique s'est inventé une vraie machine à remonter le temps, inaugurant un extraordinaire voyage scientifique. Ludovic Orlando en est un pionnier. Son livre montre comment la génomique, grâce aux progrès fulgurants de la génétique, jette un éclairage inédit sur l'évolution de l'homme ¿ ses migrations, ses sociétés et même ses langues ¿, mais aussi sur les grandes épidémies du passé, l'évolution du cheval et sa domestication, la naissance de l'agriculture, etc.

Ludovic Orlando est docteur en paléogénétique, directeur de recherche au CNRS, et dirige le centre d'anthropologie et de génomique de Toulouse à l'université Paul-Sabatier. Il sera notre invité



TENDANCEURS

"Les marques à l'ère de l'économie numérique" avec Aurélie Russanowska de BBDO

