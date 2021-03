Tendances Première : Coup de Pouce : La Procédure de Réorganisation Judiciaire sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Marie-Laure Mathot, journaliste du Ligueur, nous parlerons des changements hormonaux dans le couple après une naissance et des conséquences que cela peut avoir dans la vie sexuelle des parents.



LE DOSSIER

Coup de Pouce : La Procédure de Réorganisation Judiciaire

La Chambre a approuvé vendredi dernier la proposition de loi qui revoit la procédure de réorganisation judiciaire (la PRJ). La PRJ a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités. Elle a une importance particulière depuis l'expiration du moratoire sur les faillites à la fin janvier.

Qu'est-ce qu'une procédure de réorganisation judicaire, exactement ? Comment est-elle organisée ? Que prévoit la réforme ? En quoi cela permettrait à des entreprises de s'en sortir ? Qui est concerné ? Comment aborder sereinement une PRJ?

On en parle avec Jean Olivier Collinet, de Reload Yourself, Lucille Bermond, avocate et Nicolas Etienne de Ecopostale.



LES TENDANCEURS

Du ring de boxe à l'engagement citoyen (Ed. La Boîte à Pandore)

Bea Diallo a choisi la boxe comme outil pour canaliser sa fougue et s'élever.

L'histoire d'un parcours hors norme fait de défis et de rêves.

Une vraie source d'inspiration pour la jeunesse en mal de sens.

Ann Vandenplas vient nous parler de sa biographie

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première