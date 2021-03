Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Quelques conseils lectures avec Déborah Danblon :

- Jessie Magana - Nos elles déployées - Éditions Thierry Magnier

- Malika Ferdjoukh - Quatre sœurs - Éditions École des Loisirs



DOSSIER

Docteur, j'ai mal à mon sommeil ! (Ed. Odile Jacob)

Nombreux sont ceux qui se plaignent d'avoir des nuits agitées, de faire des insomnies, d'avoir des réveils difficiles et en ce moment c'est bien normal. Mais avant de céder aux sirènes des somnifères, il y a plusieurs choses à mettre en place. Aux remèdes chimiques, le psychiatre spécialiste du sommeil Patrick Lemoine préfère les solutions naturelles.

Mais pourquoi la crise sanitaire perturbe-t-elle notre sommeil ? Est-on tous égaux face au sommeil ? Que se passe-t-il pendant nos nuits perturbées ? Nos rêves sont-ils des perturbateurs du sommeil ? Que mettre en place ? On en parle avec Patrick Lemoine.



TENDANCEURS

A l'occasion du premier jour de Sakura, la fameuse floraison des cerisiers au Japon, Nathalie Masset, sommelière du thé (www.teaside.be) nous parlera du thé japonais et de ses gourmandises.

