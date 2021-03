Tendances Première : En attendant la deuxième vague... sur Auvio

LES TRIBUS

L'association AMAYA Academy & OufTivi partent en tournée dans les écoles primaires de Belgique francophone du 15 mars au 30 juin 2021 ! 30 écoles visitées sur tout le territoire, avec un programme « bien-être » unique à chaque fois. On en parle avec l'ambassadrice, Lara Bellerose.



COUP DE POUCE

Coup de pouce à des projets en devenir ou existants, local, solidaire, mais aussi des projets en transition, des entreprises en difficulté ou résilientes.



LE DOSSIER

En attendant la deuxième vague...

« Pour moi, le rôle du documentariste est d'être présent quand il se passe un événement important. Il était logique d'être présent dans cette crise. »

Au cœur de la première vague de la pandémie qui frappe la Belgique en mars 2020, les équipes de l'unité COVID du CHU de Liège ouvrent leurs portes à Christophe Hermans et à son équipe. Le témoignage du quotidien et les difficultés de femmes et d'hommes au combat se dessinent alors, mais aussi la réflexion et la compréhension de ce qui s'est joué dans les hôpitaux à ce moment-là.

« En attendant la deuxième vague » est une production Dérives en coproduction avec Frakas Productions / la RTBF (Télévision / Wallonie Image Production (WIP) et Belga Productions à voir le mardi 16 mars à 22h sur La Trois (disponible sur Auvio durant 3 mois) et le 24 mars sur la plateforme la 25ème heure, du Festival Imagésanté, à 20h45.

On en parle avec Christophe Hermans et Patricia Modanese, infirmière en chef.



LES TENDANCEURS

Avec Luana Fontana, qui explore les nouvelles technologies, nous verrons qu'il est possible d'allier livre, réalité augmentée et cuisine, avec "Zero Waste".

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première