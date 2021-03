Tendances Première : Détecter et prévenir le burnout (Ed. Mardaga) sur Auvio

LES TRIBUS

La pédagogie traditionnelle est-elle ringarde ? Montrer, expliquer, démontrer...Cela a-t-il encore du sens à l'école ? Avec Bruno Humbeeck, psychopédagogue de l'UMons.



LE DOSSIER

Détecter et prévenir le burnout (Ed. Mardaga)

Le phénomène du burnout touche toujours plus de personnes aujourd'hui. Mais de quoi s'agit-il ? Quels en sont les facteurs de risques ? Comment l'évaluer, le diagnostiquer et surtout le prévenir ? Dans cet ouvrage, Caroline Iweins présente aux professionnels (psychologues, chefs d'entreprise, RH, etc.) des outils d'évaluation à la portée de tous pour mesurer le niveau de bien-être des travailleurs et les facteurs à risques existants dans une entreprise ainsi que tout ce qui contribue à diminuer activement le stress perçu par les employés. Qu'il s'agisse de questionnaires, d'entretiens individuels ou de groupe, l'auteure donne toutes les clés pour faire un bilan complet de la situation et offre aux entreprises une série de mesures visant à améliorer le sentiment de bien-être au travail. Elle propose également différents axes de prévention et aborde le rôle que peuvent jouer tant les professionnels de la santé que les travailleurs ou encore les entreprises pour améliorer le quotidien de tous. Caroline Iweins est psychologue du travail et chargée de cours invitée à l'Université catholique de Louvain (Belgique). Elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises en matière de bien-être et a travaillé comme conseillère en prévention pendant plus de quatre ans. Actuellement, elle est consultante et travaille notamment pour une spinoff de l'université spécialisée dans les outils de promotion du capital humain en entreprise.



LES TENDANCEURS

"High Score : l'âge d'or du jeu vidéo" avec notre geek préféré, Kamal Messaoudi.

