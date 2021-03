Tendances Première : sur Auvio

Jeudi 11 mars 2021- Présentation : Véronique Thyberghien

Avec femmes d'Aujourd'hui, chaque mois, nous visitons les rayons du supermarché pour mieux choisir en se faisant du bien. Cette semaine : le rayon végétarien. Avec Anne Deflandre, journaliste à Femmes d'Aujourd'hui et Chloé De Smet diététicienne.



Que ce soit au travail, sur internet, dans la rue, à l'école, au sein de la famille, les populations sont de plus en plus incitées à se mobiliser pour assurer leur propre sécurité et celle de leur pays. Partout, les appels à la vigilance et à la responsabilité individuelle se multiplient, tandis que les États s'appuient de plus en plus sur les citoyennes et les citoyens pour surveiller, réprimer et punir. Vanessa Codaccioni spécialiste de la justice pénale, de la criminalité politique et terroriste, et de la répression (Université Paris 8), montre comment de nombreux dispositifs tendent à utiliser les populations à des fins sécuritaires, à impulser des comportements policiers, espions ou guerriers en leur sein et à institutionnaliser la surveillance mutuelle et la délation. Ces injonctions sécuritaires visent à obtenir l'obéissance citoyenne et à légitimer la répression. Vanessa Codaccioni est notre invitée.



Avec « A votre tour » Robert Colard nous fait découvrir l'e-shop belge MOBE. Le 1 er mars, il a lancé sa toute première collection de meubles 100% belge, avec du bois de ... la Forêt de Soignes ! Avec sa fondatrice, Laura-Chance Ghaye.

