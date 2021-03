Tendances Première : L'homme préhistorique est aussi une femme (Allary Éditions) sur Auvio

LES TRIBUS

Écoute active : comment écouter les autres au travail ?

Trop souvent, on écoute sans écouter, d'une oreille seulement. Et avec le télétravail, entre les réunions à distance, les images pixellisées et une connexion Internet approximative, la tendance ne va pas en s'arrangeant. Tendre vraiment l'oreille présente pourtant de nombreux avantages, comme celui d'éviter les malentendus ou d'être à l'affût des dernières nouveautés de l'entreprise. Comment passer à une écoute active, pour mieux communiquer ? Avec Jean Olivier Collinet de jobyourself.



LE DOSSIER

L'homme préhistorique est aussi une femme (Allary Éditions)

« Non, les femmes préhistoriques ne consacraient pas tout leur temps à balayer la grotte et à garder les enfants en attendant que les hommes reviennent de la chasse. Les imaginer réduites à un rôle domestique et à un statut de mères relève du préjugé. » C'est ainsi que débute le dernier livre de Marylène Patou-Mathis, préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des comportements des Néandertaliens : « L'homme préhistorique est aussi une femme » Allary Éditions.





LES TENDANCEURS

Avec Chrystelle Charlier, notre www.imparfaite.be ,on découvre Clubhouse : ZE nouveau réseau social qui révolutionnera le monde.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première