Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

A l'occasion de la journée des Droits de la Femme, qui avait lieu ce 8 mars, Yasmine Lamisse notre chroniqueuse juridique revient sur les évolutions des droits de la femme en Belgique.



Neurosciences et sécurité - Éviter les erreurs humaines au travail (Ed. Mardaga)

Pourquoi des personnes disposant d'expérience font-elles encore des erreurs ? Comment expliquer l'omission d'une étape dans un processus ou l'inversement d'échantillon lors d'une analyse médicale, par exemple ? Et si tout était une question de neurosciences ?

Nous ne pouvons pas toujours nous fier à notre cerveau. Les automatismes que nous acquérons, bien qu'indispensables, peuvent parfois nous jouer des tours et nous conduire à l'erreur, ce qui constitue un danger non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. À l'aide des dernières recherches en neurosciences et d'une expérience de 25 ans de conseils, d'observation des situations de travail et de formations, Isabelle Simonetto nous explique le fonctionnement du cerveau humain de manière ludique, accessible et innovante.

Elle est notre invitée ce mardi.



Eric Mazuy de www.askmewine.eu nous explique quoi boire avec une raclette.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première