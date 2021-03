Tendances Première : La bienveillance, un remède à la crise (Ed. Eyrolles) sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Aline Schoentjes, sagefemme chez Amala, on fait le point sur les connaissances concernant le placenta.



COUP DE POUCE

Coup de pouce à des projets en devenir ou existants, local, solidaire, mais aussi des projets en transition, des entreprises en difficulté ou résilientes.

Avec Quentin Gaillard nous ferons un focus sur des projets de la plateforme de financement participatif belge www.crowdin.be





LE DOSSIER

La bienveillance, un remède à la crise (Ed. Eyrolles)

Jusqu'à présent, les crises économiques (1929, 2007 en Grèce et 2008) généraient d'abord du stress et altéraient ensuite le moral des personnes. La crise sanitaire que nous vivons, produit les mêmes effets mais de manière plus simultanée. Nous sommes donc confrontés à trois maux : un niveau de stress élevé, un état moral dégradé et, en conséquence, une baisse de la motivation. Il est toutefois possible d'agir pour vivre mieux et en sortir plus fort.

Cet ouvrage vous invite à cultiver la bienveillance vis-à-vis de vous et d'autrui, dans votre vie personnelle comme au travail, à travers des actions simples, éprouvées et efficaces. Ainsi, vous trouverez la voie de la sérénité et de la réalisation de soi, conditions d'un véritable bien-être. Parallèlement, vous mesurerez à quel point des comportements bienveillants au travail permettent d'allier santé et engagement. Oui, la bienveillance vis-à-vis de soi et d'autrui est un puissant remède à la crise ! Ex-urgentiste, Philippe Rodet a appris à maîtriser le stress lié à des urgences pouvant être vitales, dans des pays parfois en guerre. Ces expériences lui ont permis de mesurer la force des comportements bienveillants. Il sera notre invité.



LES TENDANCEURS

La cause des femmes, un combat contre les stéréotypes publicitaires. Avec Aurélie Russanowska de BBDO.

