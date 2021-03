Tendances Première : Acouphènes, les reconnaître et les oublier (Ed. du Rocher) sur Auvio

LES TRIBUS

"La vestibulite, le mystère au cœur de l'intime". La vestibulite est à l'origine de douleurs aiguës chez la femme et ses répercussions sur la sexualité sont très importantes. Aujourd'hui encore, on en connaît mal les causes et les traitements proposés vont de la psychologie à la chirurgie. Avec Carole Martinez, notre sexologie (www.sxemoi.be)



LE DOSSIER

Acouphènes, les reconnaître et les oublier (Ed. du Rocher)

On considère que 14 à 16% de la population mondiale en souffre à des degrés divers, mais pour 10% des personnes atteintes, la souffrance est handicapante au point d'altérer gravement leur vie familiale, sociale et professionnelle. Les nouvelles habitudes de vie des jeunes qui écoutent de la musique très forte avec les appareils portatifs de qualité moyenne pourrait faire en sorte que ces chiffres augmentent à l'avenir.

Sylvie Hébert, professeure titulaire en audiologie à l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal publie un ouvrage pour démystifier les bruits fantômes. Car selon elle, il y a vraiment des choses à faire qui sont efficaces une fois le diagnostic posé.





LES TENDANCEURS

Avec notre créatrice culinaire, Aline Gérard www.latabledaline.be , on apprend à faire nos propres currys !

