Tendances Première : Sœur Sans bruit sur Auvio

LES TRIBUS

Marc est rwandais, juge dans sa ville. A l'occasion d'études à Bruxelles, il s'est engagé dans des mouvances politiques opposées au régime Kagame. Très vite menacé de mort à son retour au pays, il a fui seul le Rwanda, laissant sa femme et ses 4 enfants. Il s'est démené comme un diable pendant plus de 3 ans pour les faire venir à Bruxelles. C'est l'histoire que nous raconte Yves Marie Vilain, journaliste au Ligueur, dans le dernier épisode de « Si Mineur ».



LE DOSSIER

Sœur Sans bruit (Ed. Rouergue)

Léon et Paulin sont nés à six mois et demi. Dans leur hâte à voir le jour, un accident s'est produit. Paulin, le second, a fait une hémorragie cérébrale. Son front en garde la trace bien visible : une cicatrice légèrement bombée due à la pose difficile d'un cathéter. L'état de Paulin porte un nom : le polyhandicap, qui associe déficit mental et infirmité motrice cérébrale. Ce qui peut passer aux yeux de quiconque pour une simple différence - esthétique, physique - est en réalité bien davantage. Elle cache nombre de questions. Lorsque l'on vit vingt-quatre heures sur vingt-quatre avec l'enfant handicapé qui deviendra adulte, quel est l'espace de chacun des membres de la famille ? Anne-Laure, la sœur aînée, celle qui adolescente poussait des cris inaudibles, interroge sa propre place dans cette histoire.

Anne Laure Chanel sera notre invitée



LES TENDANCEURS

La détox des réseaux et ses effets : Ann Vandenplas s'est coupée des réseaux sociaux pendant 10 jours et vient nous parler de cette période intéressante. La détox des réseaux et ses effets.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première