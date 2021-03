Tendances Première : Moins mais mieux : la Slow Cosmétique. sur Auvio

LES TRIBUS

Conseils lecture pour ados avec Déborah Danblon :

- Michel Honaker - Beethoven ; la symphonie du destin - Ker éditions

- Susie Morgenstern - Esther rien malgré elle - Éditions Nathan

- Dominique Brisson et Géraldine Doulbeau - vive La Fontaine - Cours Toujours



DOSSIER

Moins mais mieux : la Slow Cosmétique.

Le mouvement Slow Cosmétique s'inscrit au sein d'une tendance « slow movement » de plus en plus marquée et qui touche de nombreux secteurs d'activités. Aujourd'hui, ce sont 219 marques issues de 10 pays qui sont labelisés Slow Cosmétique®. Une tendance qui va grandissante. Le principe de la Slow Cosmétique est simple : on revient à l'essentiel et on choisit mieux ses produits, voire on décide de les faire soi-même ! Convertie depuis de nombreuses années, Rachel Dipinto partage ses trucs et astuces grâce à 40 pas-à-pas pour profiter des bienfaits de la Slow Cosmétique au quotidien. En bonus, l'auteure livre aussi tous ses conseils pour prendre soin de la peau masculine et de celle de bébé !

Rachel Dipinto sera notre invitée.



TENDANCEURS

Avec Nathalie Masset, notre sommelière du thé, on parlera qualité de l'eau dans le thé.

https://www.teaside.be/

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première