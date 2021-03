Tendances Première : Le Futur de la monnaie sur Auvio

LES TRIBUS

Nicolas Zdanowicz, psychiatre, chef de service à Mont-Godinne et professeur à l'UCLouvain nous explique le lien entre la capacité de rêver leur avenir et de se projeter dans le futur des ados et leur capacité à prendre en charge leur santé.



Coup de pouce à des projets en devenir ou existants, local, solidaire, mais aussi des projets en transition, des entreprises en difficulté ou résilientes.

La mission principale de ¿Show Must Go Bel¿ est axée sur le soutien des artistes et des lieux d'expression. On en parle avec Pascal Noël, l'initiateur du projet.



Le Futur de la monnaie (Ed. Odile Jacob)

La monnaie traditionnelle est-elle vouée à disparaître ?

Les innovations en matière monétaire nous donnent le vertige : diversification des moyens de paiement avec les applications sur Internet et le mobile, apparition des monnaies digitales comme la libra ou de crypto-actifs comme le bitcoin, banalisation des monnaies locales... Comment s'y retrouver entre toutes ces monnaies ? Qu'est-ce qui différencie les monnaies digitales des monnaies électroniques ? Quid des monnaies de banque centrale ?

Au-delà des aspects technologiques, quel est le rôle fondamental de la monnaie ? Celui-ci est-il menacé lorsque des acteurs privés cherchent à développer leur propre monnaie ?

Michel Aglietta est professeur émérite à l'université Paris-Nanterre et conseiller scientifique au CEPII et à France Stratégie. Il a été membre de l'Institut universitaire de France et membre du Haut Conseil des finances publiques. Il co-écrit ce livre avec Natacha Valla, économiste. Il sera notre invité.



Avec Luana Fontana, notre spécialiste des nouvelles technologies : Et si vous rechargiez vos batteries avec votre propre corps ?

