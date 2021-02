Tendances Première : Sexualités, sentiments et stéréotypes. Oser en parler (Collection « Liberté, j'écris ton nom) sur Auvio

Les Tribus

DME ou Diversification alimentaire menée par l'Enfant.

De plus en plus de jeunes parents délaissent les traditionnelles purées et compotes et choisissent une façon très différente pour introduire une alimentation solide à leur enfant : la DME. L'idée étant de ne plus proposer des petits plats mixés mais bien de présenter à l'enfant des morceaux bien cuits de fruits et de légumes. A lui de les manipuler et d'en découvrir petit à petit le goût. Quand démarrer la DME ? Quelles sont les avantages et les difficultés de cette méthode ? A quoi les parents doivent-ils être attentifs ?

On en parle avec Geneviève VanBellinghen, Diététicienne nutritionniste et notre maman-témoin, Juliette.



Le Dossier

Sexualités, sentiments et stéréotypes. Oser en parler (Collection « Liberté, j'écris ton nom »)

Evras, ou Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle. Cet acronyme est encore souvent méconnu par le grand public. Pourtant, il y a quelques années, l'Evras a été reconnue officiellement par décret comme une des missions de l'école. Cependant, les disparités restent nombreuses entre les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Comment améliorer cette Evras dans toutes les écoles ? Quels bénéfices peuvent retirer les élèves d'une Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle ? Quelles sont les problématiques soulevées par les jeunes aujourd'hui ? On en parle avec Julie Henriet, psychologue-clinicienne dans le champ de l'adolescence et auteure de cet essai, avec Bernard Guillemin, animateur, coordinateur d'Alter Visio Asbl et Lola Dubrunfaut, chargée du projet Moules Frites (chaîne digitale de thématiques sur la santé sexuelle).



Les Tendanceurs

Un quizz pour les Geeks !

Kamal Messaoudi, notre tendanceur geek nous propose un quizz : "Aimes-tu les Robots de la pop culture ?"

