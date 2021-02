Tendances Première : Festival du Film d'Éducation - Soif d'idéal sur Auvio

LES TRIBUS

La notion de consentement en droit, principalement en droit pénal et relations intrafamiliales. Avec notre chroniqueuse juridique Yasmine Lamisse.



DOSSIER

Festival du Film d'Éducation - Soif d'idéal.

Depuis plusieurs années, les CEMÉA Belgique se sont rendu compte qu'il fallait oser s'aventurer dans de nouveaux champs éducatifs : le champ culturel était un territoire passionnant à explorer. Du 2 au 6 mars se déroulera la 5e édition du Festival du Film d'Éducation qui aura, exceptionnellement lieu en ligne cette année. 5 jours pour découvrir plus de 30 films, rencontrer leurs réalisateurs et réalisatrices, échanger, débattre, confronter et nourrir nos réflexions !

Décryptage avec Frédéric De Gucht, coordinateur du festival, Geoffroy Carly (directeur et membre du groupe École) mais aussi Olivier Grinnaert réalisateur de Body & Soul. http://www.cemea.be/Festival-du-Film-d-Education-SOIF-D-IDEAL

Petite parenthèse aussi avec Matilda Ancora, réalisatrice de « L'école inclusive, l'école de tous les possibles » qui sera diffusé dans l'émission « Par Ouïe Dire ».



TENDANCEURS

Un petit goût de voyage avec François Mazure, à bord du Sea Shepherd en Golfe de Gascogne.

