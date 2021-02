Tendances Première : A l'aube de la 6e extinction (Ed. Grasset) sur Auvio

LES TRIBUS

Yves-Marie Vilain Lepage et Marie-Laure Mathot, journalistes du Ligueur, viendront nous parler de la difficulté des familles à continuer à respecter les règles sanitaires aujourd'hui.



LE DOSSIER

A l'aube de la 6e extinction (Ed. Grasset)

Les crises de la biodiversité avancent masquées, en silence. Ces trente dernières années, un quart des oiseaux d'Europe ont disparu et pourtant nous n'avons pas marché sur des cadavres d'oiseaux le long des routes et des chemins. Aujourd'hui, tout laisse à penser que nous sommes à l'aube d'une sixième extinction qui arrive à une vitesse foudroyante : on estime que 500 000 à un million d'espèces sont en train de décliner et que d'ici quelques décennies, elles pourraient s'éteindre. Plus qu'un cri d'alarme, « A l'aube de la 6ème extinction » est un plaidoyer pour le vivant sous toutes ses formes et un guide pratique, à hauteur d'homme, pour éviter le naufrage, posant ainsi les jalons d'une éthique pour la planète, sans moralisme ni culpabilisation. Est-il trop tard ou pouvons-nous éviter le pire ? La réponse est entre nos mains.

Président du Muséum national d'Histoire naturelle, Bruno David a été chercheur au CNRS et directeur de l'unité Biogéosciences. Il tient, depuis septembre 2020, une chronique quotidienne sur France Culture, le Monde vivant.



LES TENDANCEURS

Nous sommes nombreux à avoir augmenté notre consommation d'alcool depuis 1 an. Loin d'être un livre culpabilisant, "Jour zéro" nous raconte le parcours d'une abstinente qui nous ressemble. Le livre interroge intelligemment le mécanisme de la dépendance. Parfois cité comme faisant partie de la culture par exemple en France, ce breuvage incroyable ou effroyable n'est pas sans conséquence sur toutes les dimensions de nos vies.

Ann Vandenplas chronique le livre de Stephanie Braquehais, "Jour Zéro" aux éditions "L'iconoclaste".

