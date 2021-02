Tendances Première : Crise sanitaire : L'art de rebondir... sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Déborah Danblon nous partons à l'aventure :

- Marie Chartres - L'âge des possibles - L'École des Loisirs

- Gilles Horiac - La forêt des miroirs - 180° Editions

- Nnedi Okorafor traduit par Anne Cohen Beucher - Akata Warrior - L'École des Loisirs



LE DOSSIER

Coup De Pouce Dossier: l'art de rebondir

L'échec est toujours dur à encaisser mais il peut aussi permettre de réajuster ses projets et de rebondir. Alors, comment faire de l'échec un tremplin et non un naufrage ? Comment retrouver sa confiance en soi et sa motivation ? D'où vient cette aptitude à se relever plus facilement et plus vite que les autres ? Tout le monde est-il capable de rebondir par suite de ce qu'il considère comme un échec ? Comment plier sans rompre ? Comment rebondir après un échec professionnel ou une faillite ? Comment réinventer son projet professionnel ou entrepreneurial ? Quel enseignement tirer des sportifs qui rebondissent après un échec ou un accident ?

Avec Jean Olivier Collinet de RestarYourself, Pascale Switten, CEO de Caméléon, qui a relancé l'entreprise Caméléon avec le personnel après la faillite de l'entreprise ; Aurélie Dekegeleer, Directrice de Réseau Entreprendre qui soutien son réseau d'entrepreneur à rebondir face à la crise et Alain Goudsmet directeur de Mentally Fit Institute qui soutien les sportifs de haut niveau dans leur carrière.



LES TENDANCEURS

Pour le carnaval de Rio, Nathalie Masset, sommelière du thé (www.teaside.be) nous propose une spéciale thés latino.

