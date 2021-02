Tendances Première : La contagion du bonheur (Ed. Eyrolles) sur Auvio

LES TRIBUS

Nicolas Zdanowicz, psychiatre, chef de service à Mont Godinne et professeur à l'UCLouvain nous donne les résultats d'une étude sur les liens qui existent entre la dépression, l'immunité et les liens au sein d'une famille.



LES COUPS DE POUCE

Coup de pouce à des projets en devenir ou existants, local, solidaire, mais aussi des projets en transition, des entreprises en difficulté ou résilientes.

Citeco lance officiellement sa nouvelle activité : la collecte de livres d'occasion chez les particuliers et les institutions. Pour faire face à la menace des pertes d'emplois liée à la pandémie, notre asbl se diversifie pour maintenir l'emploi ses 30 travailleurs en situation de handicap. Explications avec Antoine Baudot, le directeur de www.citeco.be



LE DOSSIER

La contagion du bonheur (Ed. Eyrolles)

Ennui, peurs, mental envahissant... Nous vivons une période délicate et particulièrement stressante. Les crises s'enchaînent et tout le monde est un peu perdu face à tous ces événements. Alors, comment arrêter cette marche à Très Grande Vitesse et ces pensées compulsionnelles qui nous gâchent la vie et nous empêchent de nous concentrer sur le moment présent ?

Franck Martin nous propose un remède radical pour retrouver le bonheur de vivre. Il nous donne ici des outils pour penser positif, pour calmer notre mental destructeur en apprenant à nous concentrer véritablement sur l'instant présent, et pour enfin laisser la place à l'imagination positive et constructive.

On en parle avec l'auteur, Franck Martin, professeur de communication et de management à Lyon.



LES TENDANCEURS

Avec Luana Fontana, notre spécialiste des nouvelles technologies.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première