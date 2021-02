Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Souffrez-vous du syndrome du scarabée ?

Et si, à l'instar des scarabées qui favorisent leurs congénères, les dirigeants ne donnaient des promotions qu'à ceux qui leurs ressemblent ? Ce biais cognitif inconscient met sérieusement en danger la diversité au travail. Comment faire face à cela et mettre en place des processus objectifs ? Par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



DOSSIER

Nos Cœurs sauvages (Ed. Arkhé)

Sommes-nous devenus trop « sauvages » pour la vie à deux ? En deux générations, notre culture de la recherche d'une âme sœur a radicalement changé. Nous choisissons désormais nos partenaires sans contraintes. Pourtant, le nombre de célibataires grimpe inexorablement dans le monde. Si les règles du jeu ont changé, hommes et femmes peuvent-ils encore s'entendre ? Cette enquête est le résultat de trois années d'investigation pour comprendre comment notre rapport à l'amour a évolué depuis l'époque de nos parents et de nos grands-parents. Nos Cœurs Sauvages réunit des centaines d'entretiens et décrypte les dernières avancées des sciences sociales avec un humour au vitriol. Alors que notre cœur fait les montagnes russes à chaque rencontre, que le choix amoureux nous désoriente, comment réinventer les relations hommes-femmes ? France Ortelli est réalisatrice, notamment, pour l'émission TRACKS sur Arte. Scénariste, reporter, elle écrit pour le papier, le web ou la télévision. Elle est avec nous ce mercredi matin.



TENDANCEURS

Chrystelle Charlier notre www.imparfaites.be est victime des newsletters...

