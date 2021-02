Tendances Première : Le bonheur est dans le Thé (Editions La Renaissance du Livre) sur Auvio

LES TRIBUS

Avec notre chroniqueuse juridique, Yasmine Lamisse, on parle des arnaques sur internet à l'occasion du Safer Internet Day.



LE DOSSIER

Le bonheur est dans le Thé.

À travers des recettes simples et efficaces, découvrez les saveurs du thé dans des mets originaux qui raviront vos invités. Cocktails, potages, entrées, plats et desserts, vous trouverez toutes les étapes nécessaires pour concocter un fabuleux repas ! On savourera par exemple les Madeleines au thé Matcha, le Magret de canard à l'Assam ou encore le Velouté de pleurotes au Pu'er... Du Canada à la Chine en passant par l'Inde, Nathalie Masset vous emmène aussi en voyage. Des plus beaux jardins de thé aux essences les plus raffinées, elle partage ses souvenirs et ses anecdotes, en plus de ses recettes gourmandes, afin de faire infuser le plaisir aussi longtemps que possible.

www.teaside.be



LES TENDANCEURS

Robert Colard vous embarque dans le projet fou de l'aventurier Gilles Denis : un triathlon belge de l'extrême et atypique au Groenland, avec un focus sur la recherche scientifique, la récolte de données et la sensibilisation aux changements climatiques. www.nanokexpedition.be

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première